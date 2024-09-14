Опасная погода будет завтра в Харькове и области
Фото: Харьковский региональный центр гидрометеорологии
Харьковский региональный центр гидрометеорологии сообщил, что в завтра, 15 сентября, будут опасные метеорологические явления.
Утром и днем 15 сентября по области и городу ожидаются порывы южно-восточного ветра, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 13:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр гидрометеорологии сообщил, что в завтра, 15 сентября, будут опасные метеорологические явления.".