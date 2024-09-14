Опасная погода будет завтра в Харькове и области

Харьковский региональный центр гидрометеорологии сообщил, что в завтра, 15 сентября, будут опасные метеорологические явления.

Утром и днем ​​15 сентября по области и городу ожидаются порывы южно-восточного ветра, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)