Опасный ветер. Какой будет погода 15 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 15 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 14 – 19º, днем ​​25 – 30º.

По городу: Небольшая облачность.

Без осадков☀️.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 16 – 18º, днем ​​27 – 29º.

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