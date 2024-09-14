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Опасный ветер. Какой будет погода 15 сентября в Харькове и области

Погода 20:49   14.09.2024
Оксана Якушко
Опасный ветер. Какой будет погода 15 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 15 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 14 – 19º, днем ​​25 – 30º.

По городу: Небольшая облачность.
Без осадков☀️.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 16 – 18º, днем ​​27 – 29º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 20:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".