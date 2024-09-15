Завтра тролейбус змінить маршрут у Харкові

16 вересня тролейбус №11 об’їжджатиме ділянку вулиці Дудинської, з 9:00 до 12:00 повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Рух тролейбусів на вул. Дудинської, на ділянці від пр. Любові Малої до вул. Планової, буде припинений з 9:00 до 12:00 16 вересня з технічних причин.Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства”, – зазначила пресслужба мерії.

У цей період тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло “Пр. Дзюби” – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло “Вул. Новий Побут”.