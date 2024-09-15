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Завтра тролейбус змінить маршрут у Харкові

Суспільство 13:03   15.09.2024
Оксана Горун
Завтра тролейбус змінить маршрут у Харкові Фото: Харківська міськрада

16 вересня тролейбус №11 об’їжджатиме ділянку вулиці Дудинської, з 9:00 до 12:00 повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Рух тролейбусів на вул. Дудинської, на ділянці від пр. Любові Малої до вул. Планової, буде припинений з 9:00 до 12:00 16 вересня з технічних причин.Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства”, – зазначила пресслужба мерії.

У  цей період тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло “Пр. Дзюби” – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло “Вул. Новий Побут”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 13:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 вересня тролейбус №11 об’їжджатиме ділянку вулиці Дудинської, з 9:00 до 12:00 повідомила пресслужба Харківської міськради".