Завтра троллейбус изменит маршрут в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
16 сентября троллейбус №11 будет объезжать участок улицы Дудинской, с 9:00 до 12:00 сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«Движение троллейбусов на ул. Дудинской, на участке от пр. Любви Малой до ул. Плановой, будет прекращено с 9:00 до 12:00 16 сентября по техническим причинам. Об этом сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства», — отметила пресс-служба в мэрии.
В этот время троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Холодногорская — разворотный круг «Ул. Новый Быт».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, новости Харькова, троллейбус;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 13:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 сентября троллейбус №11 будет объезжать участок улицы Дудинской, с 9:00 до 12:00 сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".