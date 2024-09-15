Завтра троллейбус изменит маршрут в Харькове

16 сентября троллейбус №11 будет объезжать участок улицы Дудинской, с 9:00 до 12:00 сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Движение троллейбусов на ул. Дудинской, на участке от пр. Любви Малой до ул. Плановой, будет прекращено с 9:00 до 12:00 16 сентября по техническим причинам. Об этом сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства», — отметила пресс-служба в мэрии.

В этот время троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Холодногорская — разворотный круг «Ул. Новый Быт».

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