Ночной «прилет» в Харькове: появились фото с места
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что сотрудники предприятия убрали битое стекло на месте «прилета» в Харькове.
«В результате ночного вражеского обстрела в Киевском районе повреждены окна в трех жилых домах. Работники КП «Харьковблагоустройство» уже устранили последствия прилета. Коммунальщики убрали битое стекло и привели в порядок придомовую территорию», — проинформировала пресс-служба КП.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23:20 14 сентября. Перед этим жителей города предупредили об опасности ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов отметил, что «прилет» — в Киевском районе. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из КАБов упал на территории больницы, еще два — вызвали пожар в здании учебного заведения.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 11:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что сотрудники предприятия убрали битое стекло на месте «прилета» в Харькове".