Ночной «прилет» в Харькове: появились фото с места

В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что сотрудники предприятия убрали битое стекло на месте «прилета» в Харькове.

«В результате ночного вражеского обстрела в Киевском районе повреждены окна в трех жилых домах. Работники КП «Харьковблагоустройство» уже устранили последствия прилета. Коммунальщики убрали битое стекло и привели в порядок придомовую территорию», — проинформировала пресс-служба КП.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23:20 14 сентября. Перед этим жителей города предупредили об опасности ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов отметил, что «прилет» — в Киевском районе. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из КАБов упал на территории больницы, еще два — вызвали пожар в здании учебного заведения.