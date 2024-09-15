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Ночной «прилет» в Харькове: появились фото с места

Харьков 11:50   15.09.2024
Оксана Горун
Ночной «прилет» в Харькове: появились фото с места Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что сотрудники предприятия убрали битое стекло на месте «прилета» в Харькове.

«В результате ночного вражеского обстрела в Киевском районе повреждены окна в трех жилых домах. Работники КП «Харьковблагоустройство» уже устранили последствия прилета. Коммунальщики убрали битое стекло и привели в порядок придомовую территорию», — проинформировала пресс-служба КП.

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Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23:20 14 сентября. Перед этим жителей города предупредили об опасности ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов отметил, что «прилет» — в Киевском районе. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из КАБов упал на территории больницы, еще два — вызвали пожар в здании учебного заведения.

прилет в Харькове ночью 15 сентября 2024 3
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что сотрудники предприятия убрали битое стекло на месте «прилета» в Харькове".