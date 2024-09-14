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Взрывы слышны в Харькове, под ударом оказался Киевский район

Происшествия 23:42   14.09.2024
Оксана Якушко
Взрывы слышны в Харькове, под ударом оказался Киевский район

Серия взрывов в Харькове, ранее предупреждали об атаке КАБами. 

«Оккупанты наносят удары! Харьков и район: находитесь в укрытиях», — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Несколько взрывов в городе. Предварительно – в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту – без пострадавших»,  – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Враг нанес удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений», — отметил Синегубов.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 23:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серия взрывов в Харькове, ранее предупреждали об атаке КАБами. ".