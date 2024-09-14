Взрывы слышны в Харькове, под ударом оказался Киевский район

Серия взрывов в Харькове, ранее предупреждали об атаке КАБами.

«Оккупанты наносят удары! Харьков и район: находитесь в укрытиях», — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Несколько взрывов в городе. Предварительно – в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту – без пострадавших», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Враг нанес удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений», — отметил Синегубов.