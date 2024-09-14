Взрывы слышны в Харькове, под ударом оказался Киевский район
Серия взрывов в Харькове, ранее предупреждали об атаке КАБами.
«Оккупанты наносят удары! Харьков и район: находитесь в укрытиях», — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Несколько взрывов в городе. Предварительно – в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту – без пострадавших», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Враг нанес удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений», — отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Олег Синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 23:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серия взрывов в Харькове, ранее предупреждали об атаке КАБами. ".