Вибухи чути у Харкові, під ударом опинився Київський район
Серія вибухів лунала у Харкові, раніше попереджали про атаку КАБами.
“Окупанти завдають ударів! Харків та район: перебуваєте в укриттях”, – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Кілька вибухів у місті. Попередньо – у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На цей момент – без постраждалих”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами. Є загорання нежитлових приміщень”, – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, Олег Синегубов, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 23:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серія вибухів лунала у Харкові, раніше попереджали про атаку КАБами. ".