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Вибухи чути у Харкові, під ударом опинився Київський район

Події 23:42   14.09.2024
Оксана Якушко
Вибухи чути у Харкові, під ударом опинився Київський район

Серія вибухів лунала у Харкові, раніше попереджали про атаку КАБами. 

“Окупанти завдають ударів! Харків та район: перебуваєте в укриттях”, – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Кілька вибухів у місті. Попередньо – у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На цей момент – без постраждалих”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами. Є загорання нежитлових приміщень”, – зазначив Синєгубов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 23:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серія вибухів лунала у Харкові, раніше попереджали про атаку КАБами. ".