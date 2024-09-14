Вибухи чути у Харкові, під ударом опинився Київський район

Серія вибухів лунала у Харкові, раніше попереджали про атаку КАБами.

“Окупанти завдають ударів! Харків та район: перебуваєте в укриттях”, – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Кілька вибухів у місті. Попередньо – у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На цей момент – без постраждалих”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами. Є загорання нежитлових приміщень”, – зазначив Синєгубов.