Нічний “приліт” у Харкові: з’явилися фото з місця

У КП “Харківблагоустрій” повідомили, що співробітники підприємства прибрали бите скло на місці “прильоту” в Харкові.

“Унаслідок нічного ворожого обстрілу в Київському районі пошкоджено вікна в трьох житлових будинках. Працівники КП ”Харківблагоустрій” уже усунули наслідки ‘’прильоту’’. Комунальники прибрали бите скло й впорядкували прибудинкову територію“, — проінформувала пресслужба КП.

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 23:20 14 вересня. Перед цим мешканців міста попередили про небезпеку ударів КАБами. Мер Ігор Терехов зазначив, що “приліт” – у Київському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що один із КАБів упав на території лікарні, ще два – викликали пожежу в будівлі навчального закладу.