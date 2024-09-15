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Нічний “приліт” у Харкові: з’явилися фото з місця

Харків 11:50   15.09.2024
Оксана Горун
Нічний “приліт” у Харкові: з’явилися фото з місця Фото: КП “Харківблагоустрій”

У КП “Харківблагоустрій” повідомили, що співробітники підприємства прибрали бите скло на місці “прильоту” в Харкові.

Унаслідок нічного ворожого обстрілу в Київському районі пошкоджено вікна в трьох житлових будинках. Працівники КП ”Харківблагоустрій” уже усунули наслідки ‘’прильоту’’. Комунальники прибрали бите скло й впорядкували прибудинкову територію“, — проінформувала пресслужба КП.

приліт у Харкові вночі 15 вересня 2024 2
Фото: КП “Харківблагоустрій”

Нагадаємо,  вибухи чули в Харкові близько 23:20 14 вересня. Перед цим мешканців міста попередили про небезпеку ударів КАБами. Мер Ігор Терехов зазначив, що “приліт” – у Київському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що один із КАБів упав на території лікарні, ще два – викликали пожежу в будівлі навчального закладу.

приліт у Харкові вночі 15 вересня 2024 3
Фото: КП “Харківблагоустрій”

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківблагоустрій” повідомили, що співробітники підприємства прибрали бите скло на місці “прильоту” в Харкові".