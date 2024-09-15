Нічний “приліт” у Харкові: з’явилися фото з місця
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У КП “Харківблагоустрій” повідомили, що співробітники підприємства прибрали бите скло на місці “прильоту” в Харкові.
“Унаслідок нічного ворожого обстрілу в Київському районі пошкоджено вікна в трьох житлових будинках. Працівники КП ”Харківблагоустрій” уже усунули наслідки ‘’прильоту’’. Комунальники прибрали бите скло й впорядкували прибудинкову територію“, — проінформувала пресслужба КП.
Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 23:20 14 вересня. Перед цим мешканців міста попередили про небезпеку ударів КАБами. Мер Ігор Терехов зазначив, що “приліт” – у Київському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що один із КАБів упав на території лікарні, ще два – викликали пожежу в будівлі навчального закладу.
Читайте також: Загибла та двоє поранених: ХОВА — про наслідки обстрілів Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Харків; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова, последствия, прилет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічний “приліт” у Харкові: з’явилися фото з місця»; з категорії Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 11:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківблагоустрій” повідомили, що співробітники підприємства прибрали бите скло на місці “прильоту” в Харкові".