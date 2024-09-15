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Загибла та двоє поранених: ХОВА – про наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:21   15.09.2024
Оксана Горун
Загибла та двоє поранених: ХОВА – про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: вночі ЗС РФ били по Харкову та Борівській громаді. Протягом доби окупанти вбили жінку та поранили двох людей.

Трагічні наслідки мав обстріл села Піски-Радьківські в Ізюмському районі.

“Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Торнадо-С” загинула 72-річна жінка. Зруйнований житловий будинок, пошкоджені сусідні будинки, приміщення магазину. Постраждали ще дві людини: 43-річний чоловік і 52-річна жінка”, – нагадав Синєгубов.

Інші удари обійшлися без постраждалих.

Так, уночі армія РФ скинула КАБи на Харків. Одна бомба вдарила в землю на території лікарні в Київському районі, ще дві прилетіли по навчальній будівлі та підпалили траву в тому ж районі. О 02:20 під ударом було село Гороховатка Ізюмського району – там спалахнула лісова підстилка.

Протягом доби під обстрілами були села Куп’янського району: Подоли, Глушківка, Новоосинове. По них били КАБами та з РСЗВ, виникли пожежі. Також пожежа була через обстріл у селі Шейківка Ізюмського району.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: вночі ЗС РФ били по Харкову та Борівській громаді. Протягом доби окупанти вбили жінку та поранили двох людей".