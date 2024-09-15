Вибухи в Харкові лунали вночі: Синєгубов повідомив, куди прилетіло

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 15 вересня повідомив про два “прильоти” за ніч у Харкові – по Київському району.

За даними Синєгубова, удари КАБами сталися до і після опівночі.

“14 вересня о 23:20 ворог випустив два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі. 15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки”, – поінформував начальник ХОВА.

Він наголосив, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 23:20 14 вересня. Перед цим мешканців міста попередили про небезпеку ударів КАБами. Мер Ігор Терехов зазначив, що “приліт” – у Київському районі, попередньо – без постраждалих.