Вибухи в Харкові лунали вночі: Синєгубов повідомив, куди прилетіло
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Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 15 вересня повідомив про два “прильоти” за ніч у Харкові – по Київському району.
За даними Синєгубова, удари КАБами сталися до і після опівночі.
“14 вересня о 23:20 ворог випустив два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі. 15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки”, – поінформував начальник ХОВА.
Він наголосив, що обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 23:20 14 вересня. Перед цим мешканців міста попередили про небезпеку ударів КАБами. Мер Ігор Терехов зазначив, що “приліт” – у Київському районі, попередньо – без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 07:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 15 вересня повідомив про два “прильоти” за ніч у Харкові – по Київському району".