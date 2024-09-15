Взрывы в Харькове гремели ночью: Синегубов сообщил, куда прилетело
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Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 15 сентября сообщил о двух «прилетах» за ночь в Харькове — по Киевскому району.
По данным Синегубова, удары КАБами произошли до и после полуночи.
«14 сентября в 23:20 враг выпустил два КАБа, возник пожар в здании учебного заведения, горела трава в Киевском районе. 15 сентября примерно в 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района. Повреждено остекление здания поликлиники», — проинформировал начальник ХОВА.
Он отметил, что обошлось без пострадавших.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23:20 14 сентября. Перед этим жителей города предупредили об опасности ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов отметил, что «прилет» — в Киевском районе, предварительно — без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, кабы, новости Харькова, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 15 сентября сообщил о двух «прилетах» за ночь в Харькове — по Киевскому району".