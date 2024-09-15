Взрывы в Харькове гремели ночью: Синегубов сообщил, куда прилетело

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 15 сентября сообщил о двух «прилетах» за ночь в Харькове — по Киевскому району.

По данным Синегубова, удары КАБами произошли до и после полуночи.

«14 сентября в 23:20 враг выпустил два КАБа, возник пожар в здании учебного заведения, горела трава в Киевском районе. 15 сентября примерно в 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района. Повреждено остекление здания поликлиники», — проинформировал начальник ХОВА.

Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23:20 14 сентября. Перед этим жителей города предупредили об опасности ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов отметил, что «прилет» — в Киевском районе, предварительно — без пострадавших.