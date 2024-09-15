Live
  • Вс 15.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Погибшая и двое раненых: ХОВА — о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:21   15.09.2024
Оксана Горун
Погибшая и двое раненых: ХОВА — о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: ночью ВС РФ били по Харькову и Боровской громаде. В течение суток оккупанты убили женщину и ранили двух человек.

Трагические последствия были у обстрела села Пески-Радьковские в Изюмском районе.

«В результате обстрела РСЗО «Торнадо-С» погибла 72-летняя женщина. Разрушен жилой дом, повреждены соседние дома, помещение магазина. Пострадали еще два человека: 43-летний мужчина и 52-летняя женщина», — напомнил Синегубов.

Остальные удары обошлись без пострадавших.

Так, ночью армия РФ скинула КАБы на Харьков. Одна бомба ударила в землю на территории больницы в Киевском районе, еще две прилетели по учебному зданию и подожгли траву в том же районе. В 02:20 под ударом было село Гороховатка Изюмского района  — там загорелась лесная подстилка.

В течение суток под обстрелами были села Купянского района: Подолы, Глушковка, Новоосиново. По ним били КАБами и из РСЗО, возникли пожары. Также пожар был из-за обстрела в селе Шейковка Изюмского района.

Читайте также: Главные новости Харькова 15 сентября: ночью по городу били КАБами

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове гремели ночью: Синегубов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове гремели ночью: Синегубов сообщил, куда прилетело
15.09.2024, 07:12
Главные новости Харькова 15 сентября: ночью по городу били КАБами
Главные новости Харькова 15 сентября: ночью по городу били КАБами
15.09.2024, 08:29
Взрывы слышны в Харькове, под ударом оказался Киевский район
Взрывы слышны в Харькове, под ударом оказался Киевский район
14.09.2024, 23:42
Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории
15.09.2024, 06:00
Войска РФ продвинулись к востоку от Купянска на Харьковщине – ISW
Войска РФ продвинулись к востоку от Купянска на Харьковщине – ISW
14.09.2024, 13:29
ISW прокомментировал данные о продвижении ВС РФ на Харьковщине
ISW прокомментировал данные о продвижении ВС РФ на Харьковщине
15.09.2024, 09:34

Новости по теме:

08:29
Главные новости Харькова 15 сентября: ночью по городу били КАБами
08:21
Погибшая и двое раненых: ХОВА — о последствиях обстрелов Харьковщины
08:01
Пожары из-за обстрелов возникли в Харькове и двух районах области (фото)
07:12
Взрывы в Харькове гремели ночью: Синегубов сообщил, куда прилетело
23:42
Главные новости Харькова 14.09: удар КАБа по городу, 4 воинов вернули из плена

Вы читали новость: «Погибшая и двое раненых: ХОВА — о последствиях обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: ночью ВС РФ били по Харькову и Боровской громаде. В течение суток оккупанты убили женщину и ранили двух человек".