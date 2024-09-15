Погибшая и двое раненых: ХОВА — о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: ночью ВС РФ били по Харькову и Боровской громаде. В течение суток оккупанты убили женщину и ранили двух человек.
Трагические последствия были у обстрела села Пески-Радьковские в Изюмском районе.
«В результате обстрела РСЗО «Торнадо-С» погибла 72-летняя женщина. Разрушен жилой дом, повреждены соседние дома, помещение магазина. Пострадали еще два человека: 43-летний мужчина и 52-летняя женщина», — напомнил Синегубов.
Остальные удары обошлись без пострадавших.
Так, ночью армия РФ скинула КАБы на Харьков. Одна бомба ударила в землю на территории больницы в Киевском районе, еще две прилетели по учебному зданию и подожгли траву в том же районе. В 02:20 под ударом было село Гороховатка Изюмского района — там загорелась лесная подстилка.
В течение суток под обстрелами были села Купянского района: Подолы, Глушковка, Новоосиново. По ним били КАБами и из РСЗО, возникли пожары. Также пожар был из-за обстрела в селе Шейковка Изюмского района.
Читайте также: Главные новости Харькова 15 сентября: ночью по городу били КАБами
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, погибшая, поранені, синегубов, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибшая и двое раненых: ХОВА — о последствиях обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: ночью ВС РФ били по Харькову и Боровской громаде. В течение суток оккупанты убили женщину и ранили двух человек".