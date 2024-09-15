Погибшая и двое раненых: ХОВА — о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: ночью ВС РФ били по Харькову и Боровской громаде. В течение суток оккупанты убили женщину и ранили двух человек.

Трагические последствия были у обстрела села Пески-Радьковские в Изюмском районе.

«В результате обстрела РСЗО «Торнадо-С» погибла 72-летняя женщина. Разрушен жилой дом, повреждены соседние дома, помещение магазина. Пострадали еще два человека: 43-летний мужчина и 52-летняя женщина», — напомнил Синегубов.

Остальные удары обошлись без пострадавших.

Так, ночью армия РФ скинула КАБы на Харьков. Одна бомба ударила в землю на территории больницы в Киевском районе, еще две прилетели по учебному зданию и подожгли траву в том же районе. В 02:20 под ударом было село Гороховатка Изюмского района — там загорелась лесная подстилка.

В течение суток под обстрелами были села Купянского района: Подолы, Глушковка, Новоосиново. По ним били КАБами и из РСЗО, возникли пожары. Также пожар был из-за обстрела в селе Шейковка Изюмского района.