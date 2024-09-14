Одна погибшая, двое раненых из-за удара россиян по селу на Харьковщине

14 сентября около 12:00 россияне совершили обстрел частного жилищного сектора в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали тело погибшей 72-летней женщины.

Два человека получили ранения: мужчина 43 лет и 52-летняя женщина. Их госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, россияне ударили по селу из РСЗО «Торнадо-С».