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Одна погибшая, двое раненых из-за удара россиян по селу на Харьковщине

Происшествия 20:20   14.09.2024
Оксана Якушко
Одна погибшая, двое раненых из-за удара россиян по селу на Харьковщине

14 сентября около 12:00 россияне совершили обстрел частного жилищного сектора в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали тело погибшей 72-летней женщины.

Два человека получили ранения: мужчина 43 лет и 52-летняя женщина. Их госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, россияне ударили по селу из РСЗО «Торнадо-С».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 сентября около 12:00 россияне совершили обстрел частного жилищного сектора в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".