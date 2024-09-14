Одна погибшая, двое раненых из-за удара россиян по селу на Харьковщине
14 сентября около 12:00 россияне совершили обстрел частного жилищного сектора в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали тело погибшей 72-летней женщины.
Два человека получили ранения: мужчина 43 лет и 52-летняя женщина. Их госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным, россияне ударили по селу из РСЗО «Торнадо-С».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, погибшая, поранені, Торнадо-С, удар, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 сентября около 12:00 россияне совершили обстрел частного жилищного сектора в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".