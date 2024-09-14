Утром россияне ударили ФАБ-500 по Харькову – Терехов
Фото: Vitaly V. Kuzmin
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, чем россияне нанесли удар по городу.
«По уточненной информации, утром удар по Харькову был нанесен ФАБ-500. «Прилетело» на грань гаражного кооператива и строительства. К счастью – в землю. Пострадавших и разрушений нет», – рассказал Терехов.
Читайте также: Утром россияне ударили КАБом по гаражам в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, ФАБ-500, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Утром россияне ударили ФАБ-500 по Харькову – Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 09:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, чем россияне нанесли удар по городу.".