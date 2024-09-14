Утром россияне ударили ФАБ-500 по Харькову – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, чем россияне нанесли удар по городу.

«По уточненной информации, утром удар по Харькову был нанесен ФАБ-500. «Прилетело» на грань гаражного кооператива и строительства. К счастью – в землю. Пострадавших и разрушений нет», – рассказал Терехов.

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