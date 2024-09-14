Утром россияне ударили КАБом по гаражам в Харькове
Фото: wikipedia.org
Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по Холодногорскому району.
«Удар КАБом по Харькову. Предварительно располагаем информацией о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. От обстрела пострадал гаражный кооператив. К счастью – без раненых», — рассказал Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гаражный кооператив, Игорь Терехов, КАБ, россияне, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 08:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по Холодногорскому району.".