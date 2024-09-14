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Утром россияне ударили КАБом по гаражам в Харькове

Происшествия 08:19   14.09.2024
Оксана Якушко
Утром россияне ударили КАБом по гаражам в Харькове Фото: wikipedia.org

Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по Холодногорскому району.

«Удар КАБом по Харькову. Предварительно располагаем информацией о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. От обстрела пострадал гаражный кооператив. К счастью – без раненых», — рассказал Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по Холодногорскому району.".