Вранці росіяни вдарили КАБом по гаражах у Харкові

Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по Холодногірському району.

«Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя – без поранених», – розповів Ігор Терехов.