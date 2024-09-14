Вранці росіяни вдарили КАБом по гаражах у Харкові
Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по Холодногірському району.
«Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя – без поранених», – розповів Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, гаражный кооператив, КАБ, росіяни, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 08:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по Холодногірському району.".