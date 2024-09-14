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Вранці росіяни вдарили КАБом по гаражах у Харкові

Події 08:19   14.09.2024
Оксана Якушко
Вранці росіяни вдарили КАБом по гаражах у Харкові

Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по Холодногірському району.

«Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя – без поранених», – розповів Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по Холодногірському району.".