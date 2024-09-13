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Чи радить Терехов харків’янам виїхати на зиму

Суспільство 13:20   13.09.2024
Вікторія Яковенко
Чи радить Терехов харків’янам виїхати на зиму скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону відповів, чи радить містянам виїхати за межі Харкова на зиму.

«Ні, я ніколи такого не раджу. Кожний для себе приймає особисте рішення і несе за нього відповідальність. Ми, як міська влада, будемо робити все можливе і неможливе, щоб Харків був з теплом, водою, електропостачанням», – відповів мер.

Він також повідомив, що наразі у Харкові перебувають 1,2 мільйона жителів й переселенців.

«Є хвилі відтоку і повернення. Коли часто лунають вибухи, потужні обстріли, то деяка частина людей переїжджає в інші міста, потім повертається. Але це невелика кількість людей», – зазначив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону відповів, чи радить містянам виїхати за межі Харкова на зиму.".