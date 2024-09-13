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Советует ли Терехов харьковчанам уехать на зиму

Общество 13:20   13.09.2024
Виктория Яковенко
Советует ли Терехов харьковчанам уехать на зиму скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил, советует ли горожанам выехать за пределы Харькова на зиму.

«Нет, я никогда такого не советую. Каждый принимает личное решение и несет за него ответственность. Мы, как городская власть, будем делать все возможное и невозможное, чтобы Харьков был с теплом, водой, электроснабжением», — ответил мэр.

Он также сообщил, что сейчас в Харькове находятся 1,2 миллиона жителей и переселенцев.

«Есть волны оттока и возвращения. Когда часто раздаются взрывы, мощные обстрелы, то некоторая часть людей переезжает в другие города, затем возвращается. Но это небольшое количество людей», – отметил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил, советует ли горожанам выехать за пределы Харькова на зиму.".