Советует ли Терехов харьковчанам уехать на зиму
скриншот
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил, советует ли горожанам выехать за пределы Харькова на зиму.
«Нет, я никогда такого не советую. Каждый принимает личное решение и несет за него ответственность. Мы, как городская власть, будем делать все возможное и невозможное, чтобы Харьков был с теплом, водой, электроснабжением», — ответил мэр.
Он также сообщил, что сейчас в Харькове находятся 1,2 миллиона жителей и переселенцев.
«Есть волны оттока и возвращения. Когда часто раздаются взрывы, мощные обстрелы, то некоторая часть людей переезжает в другие города, затем возвращается. Но это небольшое количество людей», – отметил Терехов.
Читайте также: Будет ли Харьков зимой с теплом: Терехов назвал сроки энергодецентрализации
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жители, зима, опалення, отопление, переселенцы, советует, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Советует ли Терехов харьковчанам уехать на зиму»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил, советует ли горожанам выехать за пределы Харькова на зиму.".