Вранці росіяни вдарили ФАБ-500 по Харкову – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, чим росіяни завдали удару по місту.

«За уточненою інформацією, вранці удар по Харкову було здійснено ФАБ-500. «Прилетіло» на межу гаражного кооператива та будівництва. На щастя – у землю. Постраждалих та руйнувань немає», – розповів Терехов.

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