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Вранці росіяни вдарили ФАБ-500 по Харкову – Терехов

Події 09:51   14.09.2024
Оксана Якушко
Вранці росіяни вдарили ФАБ-500 по Харкову – Терехов Фото: Vitaly V. Kuzmin

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, чим росіяни завдали удару по місту.

«За уточненою інформацією, вранці удар по Харкову було здійснено ФАБ-500. «Прилетіло» на межу гаражного кооператива та будівництва. На щастя – у землю. Постраждалих та руйнувань немає», – розповів Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів, чим росіяни завдали удару по місту.".