Вранці росіяни вдарили ФАБ-500 по Харкову – Терехов
Фото: Vitaly V. Kuzmin
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, чим росіяни завдали удару по місту.
«За уточненою інформацією, вранці удар по Харкову було здійснено ФАБ-500. «Прилетіло» на межу гаражного кооператива та будівництва. На щастя – у землю. Постраждалих та руйнувань немає», – розповів Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, ФАБ-500, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 09:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів, чим росіяни завдали удару по місту.".