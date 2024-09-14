Одна загибла, двоє поранених через удар росіян по селу на Харківщині
14 вересня близько 12:00 росіяни обстріляли приватний житловий сектор у селі Піски-Радьківські Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники витягли тіло загиблої 72-річної жінки.
Двоє людей отримали поранення: чоловік 43 років та 52-річна жінка. Їх ушпиталили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, росіяни вдарили по селу з РСЗВ «Торнадо-С».
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, погибшая, поранені, Торнадо-С, удар, харківщина, Харьковская областная прокуратура, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 вересня близько 12:00 росіяни обстріляли приватний житловий сектор у селі Піски-Радьківські Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".