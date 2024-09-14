Одна загибла, двоє поранених через удар росіян по селу на Харківщині

14 вересня близько 12:00 росіяни обстріляли приватний житловий сектор у селі Піски-Радьківські Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники витягли тіло загиблої 72-річної жінки.

Двоє людей отримали поранення: чоловік 43 років та 52-річна жінка. Їх ушпиталили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, росіяни вдарили по селу з РСЗВ «Торнадо-С».