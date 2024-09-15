Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории

15 сентября в Украине – День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВСУ, Всенародный день отца и День работника леса. В этот день 1821 года провозгласили независимость четыре страны Латинской Америки. В 1916-м в боевых действиях впервые применили танки. В 1917-м вышел первый номер журнала “Forbes”. В 1935-м в нацистской Германии приняли «Нюрнбергские расовые законы». В 1941-м Степана Бандеру и Ярослава Стецько посадили в центральную тюрьму Берлина. В 1959-м начался первый в истории визит руководителя СССР в США. В 1971 первую акцию провел «Гринпис». В 1997-м основатели «Google» подали на регистрацию домен «google.com». 15 сентября 2008 года считается датой начала мирового финансового кризиса. А в 2022-м в этот день в лесу у освобожденного Изюма обнаружили массовое захоронение жертв российских оккупантов.

Праздники и памятные даты 15 сентября

15 сентября в Украине – День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВСУ, Всенародный день отца и День работника леса (оба отмечают в третье воскресенье сентября).

В мире – Международный день демократии, Всемирный день борьбы с лимфомами.

Также отмечают: День рождения «Гринпис», День свободных денег, День «Когда-нибудь», Международный день точки.

15 сентября в истории

15 сентября 1821 года независимость провозгласили сразу четыре страны Латинской Америки, которые до этого были испанскими колониями — Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор. Подробнее.

15 сентября 1916 года во время боевых действий Первой мировой войны впервые в истории применили танки. Подробнее.

15 сентября 1917 года опубликован первый номер журнала «Forbes». Подробнее.

15 сентября 1935 года в нацистской Германии приняли так называемые «Нюрнбергские расовые законы». Это были два расистских законодательных акта, направленные в первую очередь против евреев: «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране немецкой крови и немецкой чести». «Закон о гражданине» официально разделил население Германии на две неравноправные категории: граждан и подданных государства. Первые («относящиеся к немецкой или родственной крови») имели полные политические права, вторые («принадлежащие к расово чуждым племенам») политических прав лишались. Однако это была только начальная версия ограничений. В дальнейшем закон существенно «усовершенствовали» постановлением от 14 ноября 1935 года. В нем дали определение понятия «еврей» и конкретно прописали те права, которых люди еврейского происхождения не имели в Германии. Так, в поправках прямо указали: «Еврей не может быть гражданином Рейха. Он не имеет права голоса по политическим вопросам; ему запрещено занимать публичную должность… Чиновники-евреи после 31 декабря 1935 года уходят в отставку». Второй закон, принятый 15 сентября 1935 года, — «Закон об охране немецкой крови и немецкой чести» — запрещал браки евреев с «лицами немецкой крови» как «осквернение расы», а также предусматривал наказание за внебрачные половые связи между евреями и немцами. Кроме того, отдельно прописали запрет на найм евреями домашней прислуги из женщин «немецкой или родственной крови» младше 45 лет, а также вывешивание евреями «национального или имперского флага и использование тканей подобной окраски». За какие-либо нарушения этих дискриминационных требований предусмотрели уголовное наказание.

15 сентября 1941 года авторов Акта провозглашения (Декларации восстановления) Украинского Государства Степана Бандеру и Ярослава Стецько посадили в центральную тюрьму Берлина. Подробнее.

15 сентября 1959 года начался первый в истории визит руководителя СССР в США. В Америку приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Он провел в США 13 дней, в течение которых четырежды встречался с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Подробнее.

15 сентября 1971 года принято считать днем рождения всемирной экологической организации «Гринпис». В этот день комитет «Don’t Make a Wave» («Не создавайте волну») начал первую масштабную экологическую акцию. Подробнее.

15 сентября 1991 года в Киеве на площади Богдана Хмельницкого состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

15 сентября 1997 года два студента Стэнфорда Лари Пейдж и Сергей Брин подали заявку на регистрацию домена «google.com». Подробнее.

15 сентября 1997 года Межпарламентский союз утвердил Всеобщую декларацию о демократии. Потому в эту дату под эгидой ООН отмечают Международный день демократии.

15 сентября 2008 года ведущий американский инвестиционный банк «Lehman Brothers» обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. На тот момент у банка были 158-летняя история, региональные штаб-квартиры в Лондоне и Токио, офисы по всему миру. Именно банкротство этого банка традиционно считают отправной точкой мирового финансового кризиса.

15 сентября 2022 года в лесу возле освобожденного Изюма обнаружили массовое захоронение убитых оккупантами военных и гражданских. С тех пор на этом месте изъяли 449 тел погибших.

Церковный праздник 15 сентября

15 сентября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают послепразднество Воздвижения. Также – это день памяти великомученика Никиты. Он родился и жил на берегах Дуная. Пострадал за Христа в 372 году. Никита уверовал в Христа и принял крещение от епископа Феофила, участника I Вселенского Собора. После этого святой активно распространял христианство среди своих соплеменников – готфов. При этом между христианами и язычниками этого народа возникали междоусобные стычки. Язычников возглавлял Афанарих. В начале он потерпел поражение, однако со временем восстановил свои силы и начал с еще большей ненавистью уничтожать христиан. Его жертвой стал и святой Никита. Он подвергся многочисленным пыткам, а в конце концов был сожжен заживо.

Народные приметы

Безветренная погода в этот день — к ясной и теплой осени.

Дождь 15 сентября предвещает сухую осень.

Если утром выпал иней, то скоро похолодает.

Что нельзя делать 15 сентября

Нельзя рубить деревья и обрезать ветки.

Не надо начинать новые дела, потому что потерпите в них неудачу.

В этот день нельзя обижать домашних животных.