Сьогодні 15 вересня: яке свято та день в історії

15 вересня в Україні – День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗСУ, Всенародний день батька та День працівника лісу. Цього дня у 1821 році проголосили незалежність чотири країни Латинської Америки. У 1916-му в бойових діях вперше застосували танки. У 1917-му вийшов перший номер журналу “Forbes”. У 1935-му в нацистській Німеччині ухвалили “Нюрнберзькі расові закони”. У 1941-му Степана Бандеру та Ярослава Стецька запроторили до центральної в’язниці Берліна. У 1959-му розпочався перший в історії візит керівника СРСР до США. У 1971-му першу акцію провів “Грінпіс”. У 1997-му засновники “Google” подали на реєстрацію домен “google.com”. 15 вересня 2008 року вважається датою початку світової фінансової кризи. А у 2022-му в цей день у лісі поблизу звільненого Ізюма виявили масове поховання жертв російських окупантів.

Свята та пам’ятні дати 15 вересня

15 вересня в Україні – День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗСУ, Всенародний день батька та День працівника лісу (обидва відзначають у третю неділю вересня).

У світі – Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби із лімфомами.

Також відзначають: День народження “Грінпіс”, День вільних грошей, День “Коли-небудь”, Міжнародний день крапки.

15 вересня в історії

15 вересня 1821 року незалежність проголосили одразу чотири країни Латинської Америки, які раніше були іспанськими колоніями – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика та Сальвадор. Докладніше.

15 вересня 1916 року під час бойових дій Першої світової війни вперше в історії застосували танки. Докладніше.

15 вересня 1917 року вийшов перший номер журналу “Forbes”. Докладніше.

15 вересня 1935 року в нацистській Німеччині ухвалили так звані “Нюрнберзькі расові закони”. Це були два расистські законодавчі акти, спрямовані насамперед проти євреїв: “Закон про громадянина Рейху” та “Закон про охорону німецької крові та німецької честі”. “Закон про громадянина” офіційно розділив населення Німеччини на дві нерівноправні категорії: громадян та підданих держави. Перші (які “належать до німецької або спорідненої крові”) мали повні політичні права, другі (які “належать до расово чужих племен”) політичних прав позбавлялися. Однак це була лише початкова версія обмежень. Надалі закон істотно “удосконалили” ухвалою від 14 листопада 1935 року. У ній дали визначення поняття “єврей” і конкретно прописали ті права, яких люди єврейського походження не мали в Німеччині. Так, у поправках прямо вказали: “Єврей не може бути громадянином Рейху. Він не має права голосу з політичних питань; йому заборонено обіймати публічну посаду… Чиновники-євреї після 31 грудня 1935 йдуть у відставку”. Другий закон, ухвалений 15 вересня 1935 року, – “Закон про охорону німецької крові та німецької честі” – забороняв шлюби євреїв з “особами німецької крові” як “осквернення раси”, а також передбачав покарання за позашлюбні статеві зв’язки між євреями та німцями. Крім того, окремо прописали заборону на наймання євреями домашньої прислуги з жінок “німецької або спорідненої крові” молодше 45 років, а також вивішування євреями “національного або імперського прапора та використання тканин подібного забарвлення”. За будь-які порушення цих дискримінаційних вимог передбачили кримінальне покарання.

15 вересня 1941 року авторів Акту проголошення (Декларації відновлення) Української Держави Степана Бандеру та Ярослава Стецька запроторили до центральної Берлінської в’язниці. Докладніше.

15 вересня 1959 року розпочався перший в історії візит очільника СРСР до США. До Америки приїхав перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов. Він провів у США 13 днів, протягом яких чотири рази зустрічався із президентом США Дуайтом Ейзенхауером. Докладніше.

15 вересня 1971 року заведено вважати днем ​​народження всесвітньої екологічної організації “Грінпіс”. Цього дня комітет “Don’t Make a Wave” (“Не створюйте хвилю”) розпочав першу масштабну екологічну акцію. Докладніше.

15 вересня 1991 року в Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту проголошення незалежності України.

15 вересня 1997 року два студенти Стенфорда Ларі Пейдж та Сергій Брін подали заявку на реєстрацію домену “google.com”. Докладніше.

15 вересня 1997 року Міжпарламентська спілка затвердила Загальну декларацію про демократію. Тому в цю дату під егідою ООН відзначають Міжнародний день демократії.

15 вересня 2008 року провідний американський інвестиційний банк “Lehman Brothers” звернувся до суду із заявою про банкрутство та проханням про захист від кредиторів. На той момент банк мав 158-річну історію, регіональні штаб-квартири в Лондоні й Токіо, офіси по всьому світу. Саме банкрутство цього банку традиційно вважають відправною точкою світової фінансової кризи.

15 вересня 2022 року в лісі біля звільненого Ізюма виявили масове поховання вбитих окупантами військових та цивільних. З того часу на цьому місці вилучили 449 тіл загиблих.

Церковне свято 15 вересня

15 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають пiслясвято Воздвиження. Також – це день пам’яті великомученика Микити. Він народився та жив на берегах Дунаю. Постраждав за Христа у 372 році. Микита увірував у Христа та прийняв хрещення від єпископа Феофіла, учасника І Вселенського Собору. Після цього святий активно поширював християнство серед своїх одноплемінників – готфів. При цьому між християнами та язичниками цього народу виникали міжусобні сутички. Язичників очолював Афанарих. На початку він зазнав поразки, проте із часом відновив свої сили та розпочав із ще більшою ненавистю нищити християн. Його жертвою став і святий Микита. Він зазнав численних катувань, а зрештою був спалений живцем у вогні.

Народні прикмети

Безвітряна погода в цей день – до ясної та теплої осені.

Дощ 15 вересня віщує суху осінь.

Якщо вранці випав іній, то скоро похолодає.

Що не можна робити 15 вересня

Не можна рубати дерева та обрізати гілки.

Не треба починати нові справи, бо зазнаєте в них невдачі.

У цей день не можна кривдити домашніх тварин.