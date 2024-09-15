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Генштаб сообщил о боях за Волчанск и атаках под Купянском

Происшествия 08:10   15.09.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил о боях за Волчанск и атаках под Купянском Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 сентября проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области и потерях врага.

«На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении в сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки», — отметили в Генштабе.

Авиаудары пришлись по селам: Новоосиново, Ковшаровка и Берестовое.

В Генштабе обновили данные о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 сентября проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области и потерях врага".