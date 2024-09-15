Генштаб сообщил о боях за Волчанск и атаках под Купянском

Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 сентября проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области и потерях врага.

«На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении в сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки», — отметили в Генштабе.

Авиаудары пришлись по селам: Новоосиново, Ковшаровка и Берестовое.

В Генштабе обновили данные о потерях врага.