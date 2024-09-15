Генштаб повідомив про бої за Вовчанськ та атаки під Куп’янськом

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 15 вересня поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області та втрати ворога.

“На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки“, – зазначили в Генштабі.

Авіаудари припали по селах: Новоосинове, Ківшарівка та Берестове.

У Генштабі поновили дані про втрати ворога.