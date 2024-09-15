Генштаб повідомив про бої за Вовчанськ та атаки під Куп’янськом
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 15 вересня поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області та втрати ворога.
“На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки“, – зазначили в Генштабі.
Авіаудари припали по селах: Новоосинове, Ківшарівка та Берестове.
У Генштабі поновили дані про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 15 вересня поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області та втрати ворога".