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Генштаб повідомив про бої за Вовчанськ та атаки під Куп’янськом

Події 08:10   15.09.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про бої за Вовчанськ та атаки під Куп’янськом Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 15 вересня поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області та втрати ворога.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки“, – зазначили в Генштабі.

Авіаудари припали по селах: Новоосинове, Ківшарівка та Берестове.

У Генштабі поновили дані про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 08:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 15 вересня поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області та втрати ворога".