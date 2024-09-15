Пожежі через обстріли виникли в Харкові та двох районах області (фото)
У ДСНС 15 вересня повідомили про шість пожеж, які сталися через обстріли за добу на Харківщині.
“За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському та Куп’янському районах області, а також в Київському районі м. Харкова. Горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, складські будівлі та трава на відкритій місцевості”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вдень 14 вересня горіли господарчі споруди в селах Новоосинове та Подоли Курилівської громади в Куп’янському районі. Також у Подолах спалахнуло п’ять гектарів сухостою.
“Рятувальники, працюючи під постійними ворожими обстрілами, запобігли поширенню полум’я на приватний сектор. За попередніми даними жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.
Усього за добу рятувальники виїжджали гасити вогонь 98 разів, 70 із них – пожежі в екосистемах.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС 15 вересня повідомили про шість пожеж, які сталися через обстріли за добу на Харківщині".