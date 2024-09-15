Пожары из-за обстрелов возникли в Харькове и двух районах области (фото)
В ГСЧС 15 сентября сообщили о шести пожарах, которые случились из-за обстрелов за сутки на Харьковщине.
«За сутки в Харьковской области зафиксировано шесть пожаров от вражеских обстрелов в Изюмском и Купянском районах области, а также в Киевском районе г. Харькова. Горели частные домовладения, хозяйственные постройки, складские постройки и трава на открытой местности», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Днем 14 сентября горели хозпостройки в селах Новоосиново и Подолы Куриловской громады в Купянском районе. Также в Подолах загорелось пять гектаров сухостоя.
«Спасатели, работая под постоянными вражескими обстрелами, предотвратили распространение пламени на частный сектор. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
Всего за сутки спасатели выезжали тушить огонь 98 раз, 70 из них — пожары в экосистемах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС 15 сентября сообщили о шести пожарах, которые случились из-за обстрелов за сутки на Харьковщине".