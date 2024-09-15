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Пожары из-за обстрелов возникли в Харькове и двух районах области (фото)

Происшествия 08:01   15.09.2024
Оксана Горун
Пожары из-за обстрелов возникли в Харькове и двух районах области (фото)

В ГСЧС 15 сентября сообщили о шести пожарах, которые случились из-за обстрелов за сутки на Харьковщине.

«За сутки в Харьковской области зафиксировано шесть пожаров от вражеских обстрелов в Изюмском и Купянском районах области, а также в Киевском районе г. Харькова. Горели частные домовладения, хозяйственные постройки, складские постройки и трава на открытой местности», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Днем 14 сентября горели хозпостройки в селах Новоосиново и Подолы Куриловской громады в Купянском районе. Также в Подолах загорелось пять гектаров сухостоя.

Обстрел Купянской громады 14 сентября 2024 4

«Спасатели, работая под постоянными вражескими обстрелами, предотвратили распространение пламени на частный сектор. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели выезжали тушить огонь 98 раз, 70 из них — пожары в экосистемах.

Обстрел Купянской громады 14 сентября 2024 5

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Обстрел Купянской громады 14 сентября 2024 2

Обстрел Купянской громады 14 сентября 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС 15 сентября сообщили о шести пожарах, которые случились из-за обстрелов за сутки на Харьковщине".