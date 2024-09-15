Случаи дезертирства в ВС РФ наблюдаем почти каждый день — Саранцев

Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона рассказал подробности о морально-психологическом состоянии оккупантов из РФ, которые воюют на Харьковском направлении.

«Достаточно отметить, что такие случаи (дезертирства — Ред.) участились. Мы их стали наблюдать почти каждый день. Имеются случаи отказов от выполнения боевых задач. Есть отказ от выполнения приказов командиров. И есть случаи дезертирства с передовых позиций. Нам удалось определенным образом нарушить логистику противника, и некоторые передовые позиции его остались без элементарных вещей: без провизии, без воды, без боекомплекта. И, конечно, в таких условиях они отказываются выполнять какие-либо задачи и оставляют позиции», — рассказал Саранцев.

Он также отметил, что командование ВС РФ постоянно проводит внутреннюю ротацию войск. Часто на передовую пребывают люди, которые не готовы воевать.

«Те военнослужащие, которые пополняют передовые подразделения, не всегда имеют достаточное морально-психологическое состояние, чтобы выполнять какие-то боевые задачи. У них нет достаточной подготовки. Единственное, чем берет противник, это их превосходящее количество. Противника все еще много на нашем направлении. Он привлекает личный состав на всех активных участках фронта, бросает его в штурмы и несет огромные потери», — отметил спикер ОТГВ «Харьков».