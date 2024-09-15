Случаи дезертирства в ВС РФ наблюдаем почти каждый день — Саранцев
Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона рассказал подробности о морально-психологическом состоянии оккупантов из РФ, которые воюют на Харьковском направлении.
«Достаточно отметить, что такие случаи (дезертирства — Ред.) участились. Мы их стали наблюдать почти каждый день. Имеются случаи отказов от выполнения боевых задач. Есть отказ от выполнения приказов командиров. И есть случаи дезертирства с передовых позиций. Нам удалось определенным образом нарушить логистику противника, и некоторые передовые позиции его остались без элементарных вещей: без провизии, без воды, без боекомплекта. И, конечно, в таких условиях они отказываются выполнять какие-либо задачи и оставляют позиции», — рассказал Саранцев.
Он также отметил, что командование ВС РФ постоянно проводит внутреннюю ротацию войск. Часто на передовую пребывают люди, которые не готовы воевать.
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«Те военнослужащие, которые пополняют передовые подразделения, не всегда имеют достаточное морально-психологическое состояние, чтобы выполнять какие-то боевые задачи. У них нет достаточной подготовки. Единственное, чем берет противник, это их превосходящее количество. Противника все еще много на нашем направлении. Он привлекает личный состав на всех активных участках фронта, бросает его в штурмы и несет огромные потери», — отметил спикер ОТГВ «Харьков».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, дезертир, ОТГВ "Харьков", саранцев, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона рассказал подробности о морально-психологическом состоянии оккупантов из РФ, которые воюют на Харьковском направлении".