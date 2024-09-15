ВС РФ под Харьковом пополняют свой некомплект на передовой — ОТГВ «Харьков»

ОТГВ «Харьков» утром 15 сентября сообщила о действиях армии РФ на Харьковском направлении фронта.

«В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия, осуществляет единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях. Недалеко от Лукьянцов противник налаживает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения. В Волчанске противник усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения. В районе населенного пункта Тихое провел эвакуацию санитарных потерь и провел заведение личного состава на передовые позиции», — перечислила сведения с передовой пресс-служба ОТГВ «Харьков».

По информации защитников Украины, за сутки на Харьковском направлении произошло три боевых столкновения. Потери врага составили: 35 убитыми и 64 — ранеными. Силы обороны уничтожили 83 единицы вооружения и военной техники ВС РФ. В том числе: две ББМ, пять артсистем, одну систему ПВО, семь автомобилей, две единицы спецтехники и 66 БПЛА. Захватчики остались без 36 укрытий, одного места хранения БК и четырех стартовых площадок для запуска БПЛА.

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