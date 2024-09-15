ЗС РФ під Харковом поповнюють свій некомплект на передовій – ОТУВ “Харків”

ОТУВ “Харків” вранці 15 вересня повідомило про дії армії РФ на Харківському напрямку фронту.

“У районі населеного пункту Глибоке противник провів евакуаційні заходи, здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях. Неподалік Лукʼянців противник налагоджує систему зв’язку , провів заходи логістичного забезпечення. У Вовчанську противник посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення. У районі населеного пункту Тихе здійснив евакуацію санітарних втрат та провів заведення особового складу на передові позиції”, – перерахувала відомості з передової пресслужба ОТУВ “Харків”.

За інформацією захисників України, за добу на Харківському напрямку сталися три бойові зіткнення. Втрати ворога склали: 35 убитими та 64 – пораненими. Сили оборони знищили 83 одиниці озброєння та військової техніки ЗС РФ. У тому числі: дві ББМ, п’ять артсистем, одну систему ППО, сім автомобілів, дві одиниці спецтехніки та 66 БПЛА. Загарбники залишилися без 36 укриттів, одного місця зберігання БК та чотирьох стартових майданчиків для запуску БПЛА.