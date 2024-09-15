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ISW прокоментував дані щодо просування ЗС РФ на Харківщині

Події 09:34   15.09.2024
Оксана Горун
ISW прокоментував дані щодо просування ЗС РФ на Харківщині Ілюстрація: мапа DeepState

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні за 14 вересня заявив, що не виявив свідчень про успіхи армії загарбників на жодному з напрямків у Харківській області.

“14 вересня бої тривали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські військові блогери 13 і 14 вересня стверджували, що російські війська просунулися на південь від Піщаного (південніше на схід від Куп’янська) та в районі Серебрянського лісу (на південь від Кремінної). ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв”, – прокоментували в ISW.

Водночас ЗС РФ продовжують атакувати в районі Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Глушківки та Стельмахівки, а також у напрямку на Лозову Борівської громади.

На Харківському напрямку підтверджених змін лінії фронту також немає. Бої йдуть у районі Липців та Глибокого, а також – Вовчанська й Гатища.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 09:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні за 14 вересня заявив, що не виявив свідчень про успіхи армії загарбників на жодному з напрямків у Харківській області".