ISW прокомментировал данные о продвижении ВС РФ на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке за 14 сентября заявил, что не обнаружил свидетельств об успехах армии захватчиков ни на одном из направлений в Харьковской области.
«14 сентября бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские военные блогеры 13 и 14 сентября утверждали, что российские войска продвинулись к югу от Песчаного (юго-восточнее Купянска) и в районе Серебрянского леса (южнее Кременной). ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений», — прокомментировали в ISW.
В то же время ВС РФ продолжают атаковать в районе Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Глушковки и Стельмаховки, а также в направлении Лозовой Боровской громады.
На Харьковском направлении подтвержденных изменений линии фронта также нет. Бои идут в районе Липцев и Глубокого, а также — Волчанска и Гатища.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке за 14 сентября заявил, что не обнаружил свидетельств об успехах армии захватчиков ни на одном из направлений в Харьковской области".