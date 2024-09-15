ISW прокомментировал данные о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке за 14 сентября заявил, что не обнаружил свидетельств об успехах армии захватчиков ни на одном из направлений в Харьковской области.

«14 сентября бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские военные блогеры 13 и 14 сентября утверждали, что российские войска продвинулись к югу от Песчаного (юго-восточнее Купянска) и в районе Серебрянского леса (южнее Кременной). ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений», — прокомментировали в ISW.

В то же время ВС РФ продолжают атаковать в районе Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Глушковки и Стельмаховки, а также в направлении Лозовой Боровской громады.

На Харьковском направлении подтвержденных изменений линии фронта также нет. Бои идут в районе Липцев и Глубокого, а также — Волчанска и Гатища.