Войска РФ продвинулись к востоку от Купянска на Харьковщине – ISW

Войска РФ продвинулись к востоку от Купянска вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 13 сентября, сообщил Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в северную Петропавловку (к востоку от Купянска).

Российский милблогер заявил, что российские войска продвинулись на глубину до километра вдоль оврага к юго-западу от Песчаного (северо-запад от Сватово) и до 750 метров в ширину в Макеевке (северо-запад от Кременной), хотя ISW не видел подтверждения этих заявлений.

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к востоку от Купянска в районе Петропавловки; к северо-востоку от Сватово в районе Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки и в направлении Лозовой; к западу от Сватово в районе Копанок; к юго-западу от Сватово в районе Дружелюбовки; к северо-западу от Кременной в районе Грековки, Макеевки и Невского; к западу от Кременной в районе Ямполовки и Торского; и к югу от Кременной в районе Серебрянки 12 и 13 сентября.

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