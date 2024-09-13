В ISW не подтверждают успех РФ на Купянском направлении
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о попытках армии РФ наступать на севере Харьковщины, однако продвинуться оккупантам так и не удалось. Безуспешными оказались и штурмы врага на Купянском направлении.
ВС РФ не смогли захватить новые территории в ходе штурмов на Купянском направлении. И хотя о продвижении врага в районе Песчаного заявляли сразу несколько источников, в том числе авторы проекта DeepState, аналитики ISW такую информацию не подтверждают.
«Российские источники утверждали, что российские войска продвигались на полях к западу и югу от Песчасного, к юго-востоку от Купянска, но ISW не обнаружил подтверждения этих утверждений», – заявили эксперты.
Попытки РФ наступать на севере от Харькова, около Глубокого, Липцев и Волчанска, также не изменили ситуацию на фронте.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, аналитики, война, купянск, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 08:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 13 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о попытках армии РФ наступать на севере Харьковщины, однако продвинуться оккупантам так и не удалось. Безуспешными оказались и штурмы врага на Купянском направлении. ".