В ISW не подтверждают успех РФ на Купянском направлении

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о попытках армии РФ наступать на севере Харьковщины, однако продвинуться оккупантам так и не удалось. Безуспешными оказались и штурмы врага на Купянском направлении.

ВС РФ не смогли захватить новые территории в ходе штурмов на Купянском направлении. И хотя о продвижении врага в районе Песчаного заявляли сразу несколько источников, в том числе авторы проекта DeepState, аналитики ISW такую информацию не подтверждают.

«Российские источники утверждали, что российские войска продвигались на полях к западу и югу от Песчасного, к юго-востоку от Купянска, но ISW не обнаружил подтверждения этих утверждений», – заявили эксперты.

Попытки РФ наступать на севере от Харькова, около Глубокого, Липцев и Волчанска, также не изменили ситуацию на фронте.