Live
  • Пт 13.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

В ISW не подтверждают успех РФ на Купянском направлении

Украина 08:52   13.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ISW не подтверждают успех РФ на Купянском направлении

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о попытках армии РФ наступать на севере Харьковщины, однако продвинуться оккупантам так и не удалось. Безуспешными оказались и штурмы врага на Купянском направлении. 

ВС РФ не смогли захватить новые территории в ходе штурмов на Купянском направлении. И хотя о продвижении врага в районе Песчаного заявляли сразу несколько источников, в том числе авторы проекта DeepState, аналитики ISW такую информацию не подтверждают.

«Российские источники утверждали, что российские войска продвигались на полях к западу и югу от Песчасного, к юго-востоку от Купянска, но ISW не обнаружил подтверждения этих утверждений», – заявили эксперты.

Попытки РФ наступать на севере от Харькова, около Глубокого, Липцев и Волчанска, также не изменили ситуацию на фронте.

Читайте также: Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
12.09.2024, 08:19
Главные новости Харькова 13 сентября: как прошла ночь, обстрелы, фронт
Главные новости Харькова 13 сентября: как прошла ночь, обстрелы, фронт
13.09.2024, 08:47
Есть пострадавшая, россияне ударили КАБами по Харькову и Дергачам
Есть пострадавшая, россияне ударили КАБами по Харькову и Дергачам
12.09.2024, 17:32
Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState
Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState
13.09.2024, 07:51
Сегодня 13 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 сентября: какой праздник и день в истории
13.09.2024, 06:00
Красноград перенес день города, «Харьков, твоя очередь» — деколонизаторы
Красноград перенес день города, «Харьков, твоя очередь» — деколонизаторы
13.09.2024, 09:20

Новости по теме:

07:44
В Курскую область ВС РФ «еще как» перемещают резервы — Машовец
08:08
ISW: войска РФ продвинулись под Купянском
20:20
Оккупирована ли Синьковка: глава Харьковской ОВА прокомментировал данные ISW
07:53
ISW заявил, что войска РФ захватили Синьковку на Харьковщине
07:45
Фронт — без изменений: ISW не подтверждает успех РФ у Песчаного на Харьковщине

Вы читали новость: «В ISW не подтверждают успех РФ на Купянском направлении»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 08:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 13 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о попытках армии РФ наступать на севере Харьковщины, однако продвинуться оккупантам так и не удалось. Безуспешными оказались и штурмы врага на Купянском направлении. ".