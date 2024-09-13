В ISW не підтверджують успіх РФ на Куп’янському напрямку

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про спроби армії РФ наступати на півночі Харківщини, проте просунутися окупантам так і не вдалося. Безуспішними виявились і штурми ворога на Куп’янському напрямі.

ЗС РФ не змогли захопити нові території під час штурмів на Куп’янському напрямі. І хоча про просування ворога в районі Піщаного заявляли відразу кілька джерел, зокрема автори проекту DeepState, аналітики ISW таку інформацію не підтверджують.

“Російські джерела стверджували, що російські війська просувалися на полях на захід і південь від Песчасного, на південний схід від Куп’янська, але ISW не виявив цьому підтвердження”, – заявили експерти.

Спроби РФ наступати на півночі від Харкова, біля Глибокого, Липців та Вовчанська також не змінили ситуацію на фронті.