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В ISW не підтверджують успіх РФ на Куп’янському напрямку

Україна 08:52   13.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
В ISW не підтверджують успіх РФ на Куп’янському напрямку

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про спроби армії РФ наступати на півночі Харківщини, проте просунутися окупантам так і не вдалося. Безуспішними виявились і штурми ворога на Куп’янському напрямі. 

ЗС РФ не змогли захопити нові території під час штурмів на Куп’янському напрямі. І хоча про просування ворога в районі Піщаного заявляли відразу кілька джерел, зокрема автори проекту DeepState, аналітики ISW таку інформацію не підтверджують.

“Російські джерела стверджували, що російські війська просувалися на полях на захід і південь від Песчасного, на південний схід від Куп’янська, але ISW не виявив цьому підтвердження”, – заявили експерти.

Спроби РФ наступати на півночі від Харкова, біля Глибокого, Липців та Вовчанська також не змінили ситуацію на фронті.

Читайте також: Війська РФ захопили частину територій на Харківщині – DeepState

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «В ISW не підтверджують успіх РФ на Куп’янському напрямку»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 08:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про спроби армії РФ наступати на півночі Харківщини, проте просунутися окупантам так і не вдалося. Безуспішними виявились і штурми ворога на Куп’янському напрямі. ".