В ISW не підтверджують успіх РФ на Куп’янському напрямку
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про спроби армії РФ наступати на півночі Харківщини, проте просунутися окупантам так і не вдалося. Безуспішними виявились і штурми ворога на Куп’янському напрямі.
ЗС РФ не змогли захопити нові території під час штурмів на Куп’янському напрямі. І хоча про просування ворога в районі Піщаного заявляли відразу кілька джерел, зокрема автори проекту DeepState, аналітики ISW таку інформацію не підтверджують.
“Російські джерела стверджували, що російські війська просувалися на полях на захід і південь від Песчасного, на південний схід від Куп’янська, але ISW не виявив цьому підтвердження”, – заявили експерти.
Спроби РФ наступати на півночі від Харкова, біля Глибокого, Липців та Вовчанська також не змінили ситуацію на фронті.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, аналитики, війна, куп'янск, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 08:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про спроби армії РФ наступати на півночі Харківщини, проте просунутися окупантам так і не вдалося. Безуспішними виявились і штурми ворога на Куп’янському напрямі. ".