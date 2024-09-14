Війська РФ просунулися на схід від Куп’янська на Харківщині – ISW

Війська РФ просунулися на схід від Куп’янська вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 13 вересня, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до північної Петропавлівки (на схід від Куп’янська).

Російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися на глибину до кілометра вздовж яру на південний захід від Піщаного (північний захід від Сватового) і до 750 метрів завширшки в Макіївці (північний захід від Кремінної), хоча ISW не бачив підтвердження цих підтверджень. .

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки; на північний схід від Сватового в районі Глушківки, Колесниківки та Стельмахівки та у напрямку Лозової; на захід від Сватового в районі Копанок; на південний захід від Сватового в районі Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної в районі Греківки, Макіївки та Невського; на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Торського; та на південь від Кремінної в районі Серебрянки 12 та 13 вересня.