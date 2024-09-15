Випадки дезертирства у ЗС РФ спостерігаємо майже щодня – Саранцев

Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у етері нацмарафону розповів подробиці щодо морально-психологічного стану окупантів із РФ, які воюють на Харківському напрямку.

“Достатньо відзначити, що такі випадки (дезертирства – Ред.) почастішали. Ми їх стали спостерігати майже кожного дня. Є випадки відмов від виконання бойових завдань. Є відмови від виконання наказів командирів. І є випадки дезертирства з передових позицій. Нам вдалося порушити певним чином логістику противника, й деякі передові позиції його залишилися без елементарних речей: без провізії, без води, без боєкомплекту. І, звичайно, в таких умовах вони відмовляються виконувати будь-які завдання та залишають позиції”, – розповів Саранцев.

Він також зазначив, що командування ЗС РФ постійно проводить внутрішню ротацію військ. Часто на передову перебувають люди, котрі не готові воювати.

“Ті військовослужбовці, які поповнюють передові підрозділи, вони не завжди мають достатній морально-психологічний стан, щоб виконувати якісь бойові завдання. Вони не мають достатньо підготовки. Єдине, чим бере противник, це їхньою переважаючою кількістю. Противника все ще багато на нашому напрямку. Він залучає особовий склад на всіх активних ділянках фронту, кидає його в штурми та зазнає величезних втрат“, – зазначив спікер ОТУВ “Харків”.