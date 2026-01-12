Live

Харків’янин заблукав у горах: чоловіку допомогли рятувальники (відео)

Суспільство 12:34   12.01.2026
Вікторія Яковенко
Харків’янин заблукав у горах: чоловіку допомогли рятувальники (відео) Скриншот

Напередодні, 11 січня, о 18:37 рятувальники отримали повідомлення про те, що в місті Сколе Стрийського району під час спуску з гори Парашка заблукав харків’янин 2005 року.

Про це розповіли в ГУ ДСНС у Львівській області.

«Як з’ясувалося, чоловік самостійно вирушив у гори, однак не розрахував власні сили. Усвідомивши небезпеку ситуації, він зателефонував до рятувальників та попросив про допомогу, повідомивши, що сильно змерз і потребує негайної допомоги», – зазначили у ДСНС.

О 21:37 гірські рятувальники знайшли чоловіка. За допомогою снігохода його доставили до підніжжя гори та передали працівникам поліції. Медичної допомоги він не потребував.

Відео: ГУ ДСНС у Львівській області

«Рятувальники вкотре наголошують: не варто вирушати в гори за несприятливих погодних умов та без належної підготовки, адже такі походи можуть становити серйозну загрозу життю та здоров’ю. Бережіть себе та відповідально плануйте мандрівки», – звернулись у ДСНС.

Нагадаємо, у Краснокутській громаді поліцейські помітили водія, який опинився у складній ситуації через негоду. Копи наголосили, що допомогли йому вибратися.

Читайте також: Сніг 11 січня: коли в Харкові востаннє була така зима

Автор: Вікторія Яковенко
