Харків’янин заблукав у горах: чоловіку допомогли рятувальники (відео)
Напередодні, 11 січня, о 18:37 рятувальники отримали повідомлення про те, що в місті Сколе Стрийського району під час спуску з гори Парашка заблукав харків’янин 2005 року.
Про це розповіли в ГУ ДСНС у Львівській області.
«Як з’ясувалося, чоловік самостійно вирушив у гори, однак не розрахував власні сили. Усвідомивши небезпеку ситуації, він зателефонував до рятувальників та попросив про допомогу, повідомивши, що сильно змерз і потребує негайної допомоги», – зазначили у ДСНС.
О 21:37 гірські рятувальники знайшли чоловіка. За допомогою снігохода його доставили до підніжжя гори та передали працівникам поліції. Медичної допомоги він не потребував.
Відео: ГУ ДСНС у Львівській області
«Рятувальники вкотре наголошують: не варто вирушати в гори за несприятливих погодних умов та без належної підготовки, адже такі походи можуть становити серйозну загрозу життю та здоров’ю. Бережіть себе та відповідально плануйте мандрівки», – звернулись у ДСНС.
Нагадаємо, у Краснокутській громаді поліцейські помітили водія, який опинився у складній ситуації через негоду. Копи наголосили, що допомогли йому вибратися.
Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2026 в 12:34;