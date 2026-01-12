Харьковчанин заблудился в горах: мужчине помогли спасатели (видео)
Накануне, 11 января, в 18:37 спасатели получили сообщение, что в городе Сколе Стрыйского района во время спуска с горы Парашка заблудился харьковчанин в 2005 году.
Об этом рассказали в ГУ ГСЧС во Львовской области.
«Как выяснилось, мужчина самостоятельно отправился в горы, однако не рассчитал свои силы. Осознав опасность ситуации, он позвонил спасателям и попросил о помощи, сообщив, что сильно замерз и нуждается в немедленной помощи», — отметили в ГСЧС.
В 21:37 горные спасатели обнаружили мужчину. С помощью снегохода его доставили к подножию горы и передали работникам полиции. В медицинской помощи он не нуждался.
Видео: ГУ ГСЧС во Львовской области
«Спасатели еще раз подчеркивают: не стоит отправляться в горы при неблагоприятных погодных условиях и без должной подготовки, ведь такие походы могут представлять серьезную угрозу жизни и здоровью. Берегите себя и ответственно планируйте путешествия», — обратились в ГСЧС.
