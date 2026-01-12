Копы пришли на помощь водителю в Краснокутской громаде – что они сделали

Об инциденте, который произошел в Краснокутской громаде, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так во время патрулирования полицейские заметили водителя, который оказался в сложной ситуации из-за непогоды. Копы отметили, что помогли ему выбраться.

«Полицейские СПД № 1 Богодуховского РПП помогают водителям освобождать транспортные средства из сугробов, буксируют их в безопасные участки и сопровождают автомобили на сложных участках проезжей части», – добавили копы.

Напомним, анонсированный циклон пришел на Харьковщину 11 января. Сильный снегопад продолжался с утра и до позднего вечера. На усиленный режим работы перешли все службы региона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения по состоянию на 19:30 было задействовано 107 единиц спецтехники. Всего расчистили 730 километров дорог местного значения и высыпали на них 490 тонн фракционных материалов. Благодаря этим мерам все автодороги были проездными, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов. С большим снегом боролись и в Харькове, с привлечением значительного количества спецтехники. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 14:00 в областном центре выпало 7 мм осадков. Такое количество трактуют как значительное. В середине дня горожан предупреждали, что автобусы, троллейбусы и трамваи из-за непогоды могут задерживаться. Чтобы беспрепятственно завершить работы по уборке снега, в мэрии призвали харьковчан по возможности ограничить передвижение на транспорте и не оставлять припаркованные авто вдоль дорог, во дворах и на обочинах.

Тем временем в Службе восстановления и развития инфраструктуры рассказали, что на данный момент в Харьковской области – без ограничений движения транспорта. Для обеспечения бесперебойного движения авто дорожники работали в усиленном режиме – привлекли 88 единиц спецтехники, а также более сотни работников. А заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова рассказала МГ «Объектив», что 11 января в Харькове выпало 16,5 мм снега. Высота снежного покрова 16 см. Отмечалась метель, максимальная скорость ветра 13 м/с. Она отметила, что последний раз такие погодные условия были 25 декабря 2018. Тогда выпало 15,2 мм, высота снежного покрова – 23 см, метель, максимальная скорость ветра – 19 м/с.

