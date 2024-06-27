10-летний мальчик был в доме, куда попала ФАБ-500 в Харькове (фото)

Одна из ФАБ-500 из УМПК попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Специалисты ГСЧС извлекли взрывное устройство и унесли со двора неразорвавшийся снаряд.

В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик, к счастью, не пострадавший.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены. Россияне впервые ударили ФАБ-500 по Харькову, сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. В результате удара пятеро пострадавших, одна бомба ФАБ-500 не разорвалась.