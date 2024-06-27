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Последствия удара по Харькову: 5 пострадавших, один ФАБ не разорвался (видео)

Происшествия 20:08   27.06.2024
Оксана Якушко
Последствия удара по Харькову: 5 пострадавших, один ФАБ не разорвался (видео)

Двое мужчин и три женщины получили обломочные ранения и острую реакцию на стресс в результате удара россиян ФАБ-500, сообщили в Нацполиции.

27 июня около 15:55 россияне ударили по Харькову. Против мирного населения Харькова они впервые применили ФАБ-500.

39-летний мужчина в момент удара находился в доме. У него обломочные ранения и минно-взрывные травмы.

У 59-летней женщины острая реакция на стресс. Вражеский боеприпас ФАБ-500 попал в ее дом и не разорвался. Специалисты ГСЧС изъяли боевую часть бомбы.

Взрывные ранения также получил 74-летний мужчина. В момент удара он находился в гараже.

У 21-летней женщины, которая находилась дома во время вражеских обстрелов, острая реакция на стресс.

29-летняя женщина получила обломочные ранения.

Зафиксированы попадания авиабомб в частный дом, общежитие вуза. Следователи, криминалисты, взрывотехники работают на местах попаданий вражеских боеприпасов.

Кроме того, повреждены окна и ворота пожарно-спасательной части, сообщили в ГСЧС. Личный состав и техника ГСЧС не пострадали.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены. Число пострадавших возросло до четырех, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Россияне впервые ударили ФАБ-500 по Харькову, сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Читайте также: Россияне впервые ударили ФАБ-500 по Харькову – Фильчаков (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин и три женщины получили обломочные ранения и острую реакцию на стресс в результате удара россиян ФАБ-500, сообщили в Нацполиции.".