Последствия удара по Харькову: 5 пострадавших, один ФАБ не разорвался (видео)
Двое мужчин и три женщины получили обломочные ранения и острую реакцию на стресс в результате удара россиян ФАБ-500, сообщили в Нацполиции.
27 июня около 15:55 россияне ударили по Харькову. Против мирного населения Харькова они впервые применили ФАБ-500.
39-летний мужчина в момент удара находился в доме. У него обломочные ранения и минно-взрывные травмы.
У 59-летней женщины острая реакция на стресс. Вражеский боеприпас ФАБ-500 попал в ее дом и не разорвался. Специалисты ГСЧС изъяли боевую часть бомбы.
Взрывные ранения также получил 74-летний мужчина. В момент удара он находился в гараже.
У 21-летней женщины, которая находилась дома во время вражеских обстрелов, острая реакция на стресс.
29-летняя женщина получила обломочные ранения.
Зафиксированы попадания авиабомб в частный дом, общежитие вуза. Следователи, криминалисты, взрывотехники работают на местах попаданий вражеских боеприпасов.
Кроме того, повреждены окна и ворота пожарно-спасательной части, сообщили в ГСЧС. Личный состав и техника ГСЧС не пострадали.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены. Число пострадавших возросло до четырех, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Россияне впервые ударили ФАБ-500 по Харькову, сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Нацполиция, обстрел, поранені, пострадавшие, удар, ФАБ;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин и три женщины получили обломочные ранения и острую реакцию на стресс в результате удара россиян ФАБ-500, сообщили в Нацполиции.".