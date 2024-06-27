Уже четверо пострадавших после удара РФ по Харькову

Число пострадавших возросло до четырех, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще два человека получили острые реакции на стресс.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены.