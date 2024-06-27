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Уже четверо пострадавших после удара РФ по Харькову

Происшествия 17:14   27.06.2024
Оксана Якушко
Уже четверо пострадавших после удара РФ по Харькову скриншот

Число пострадавших возросло до четырех, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще два человека получили острые реакции на стресс.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены.

Читайте также: РФ ударила по Киевскому району Харькова: уточнения Терехова, данные Синегубова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 17:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число пострадавших возросло до четырех, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".