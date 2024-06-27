Вже четверо постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову
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Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ще двоє людей отримали гострі реакції на стрес.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані.
Читайте також: РФ вдарила по Київському району Харкова: уточнення Терехова, дані Синєгубова
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Олег Синегубов, поранені, пострадалі, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".