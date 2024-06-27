Live
  • Чт 27.06.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.51
  • EUR 43.31

Вже четверо постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову

Події 17:14   27.06.2024
Оксана Якушко
Вже четверо постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову скриншот

Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ще двоє людей отримали гострі реакції на стрес.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані.

Читайте також: РФ вдарила по Київському району Харкова: уточнення Терехова, дані Синєгубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вже четверо постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову
Вже четверо постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову
27.06.2024, 17:14
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
27.06.2024, 16:05
Поранена людина, пошкоджена багатоповерхівка: РФ вдарила по Куп’янщині
Поранена людина, пошкоджена багатоповерхівка: РФ вдарила по Куп’янщині
27.06.2024, 16:11
Удар по Харкову: Синєгубов повідомив про двох постраждалих
Удар по Харкову: Синєгубов повідомив про двох постраждалих
27.06.2024, 16:57
РФ вдарила по Київському району Харкова: уточнення Терехова, дані Синєгубова
РФ вдарила по Київському району Харкова: уточнення Терехова, дані Синєгубова
27.06.2024, 16:22
Головні новини Харкова 27 червня: ДРГ на кордоні, сесія, “приліт” і поранені
Головні новини Харкова 27 червня: ДРГ на кордоні, сесія, “приліт” і поранені
27.06.2024, 17:07

Новини за темою:

19:56
Примусову евакуацію родин з дітьми з двох сіл на Харківщині розглядає ХОВА
21:14
КАБом-250 із GPS-модулем вперше вдарили росіяни по Харкову – Синєгубов
19:37
72 російські цілі знищили дронами, що придбали коштом Харківського облбюджету
18:31
Четверо постраждалих через удари КАБами по селу Бобрівка під Харковом
18:09
2 загиблих і 37 поранених, під завалами шукають людей– Синєгубов (відео, фото)

Ви читали новину: «Вже четверо постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".