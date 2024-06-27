Наслідки удару по Харкову: 5 постраждалих, один ФАБ не розірвався (відео)
Двоє чоловіків та троє жінок отримали уламкові поранення та гостру реакцію на стрес внаслідок удару росіян ФАБ-500, повідомили у Нацполіції.
27 червня близько 15:55 росіяни вдарили по Харкову. Проти мирного населення Харкова військові рф вперше застосували ФАБ-500.
39-річний чоловік в момент удару перебував у будинку. У нього уламкові поранення та мінно-вибухові травми.
У 59-річної жінки гостра реакція на стрес. Ворожий боєприпас ФАБ-500 влучив в її оселю і не розірвався. Фахівці ДСНС вилучили бойову частину бомби.
Вибухові поранення також отримав 74-річний чоловік. В момент вибуху він перебував в гаражі.
У 21-річної жінки, яка знаходилася вдома під час ворожого обстрілу, гостра реакція на стрес.
29-річна жінка отримала уламкові поранення.
Зафіксовані влучання авіабомб у приватний будинок, гуртожиток вищого навчального закладу. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки працюють на місцях влучань ворожих боєприпасів.
Крім того, пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини, повідомили у ДСНС. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 у Харків, повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Нацполиция, обстріл, поранені, пострадалі, удар, ФАБ;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 20:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків та троє жінок отримали уламкові поранення та гостру реакцію на стрес внаслідок удару росіян ФАБ-500, повідомили у Нацполіції.".