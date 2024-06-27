Россияне впервые ударили ФАБ-500 по Харькову – Фильчаков (видео)

27 июня около 16:00 россияне нанесли авиаудар двумя КАБами по Киевскому району Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Как и в предыдущие разы, враг использовал самолет Су-34, который из населенного пункта Майской Белгородской области совершил пуски двух ФАБов по Киевскому району Харькова. Именно эти КАБы попали в район жилой застройки. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения, а также помещения районного управления ГСЧС. Прокуроры и следователи установили, что российские военные сегодня использовали впервые по городу Харькову ФАБ-500», – рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены. Число пострадавших возросло до четырех, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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