Взрывы в Балаклее: в ГВА сообщили о пожаре в лесу и детонации боеприпасов
Фото: Олег Синегубов
В городе Балаклея на Харьковщине слышали громкие взрывы. В местной ГBA объяснили, что это было.
«Сохраняйте спокойствие! Громкие звуки взрывов, которые вы слышите, вызваны пожаром в лесном массиве и детонацией боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году», — отметили в Балаклейской городской военной администрации.
Там добавили, что на месте уже работают все службы.
Читайте также: РФ из авиации ударила по селу на Чугуевщине: ранена пенсионерка (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: боеприпасы, взрывы, ГВА, детонация, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы в Балаклее: в ГВА сообщили о пожаре в лесу и детонации боеприпасов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея на Харьковщине слышали громкие взрывы. В местной ГBA объяснили, что это было.".