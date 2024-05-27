Взрывы в Балаклее: в ГВА сообщили о пожаре в лесу и детонации боеприпасов

В городе Балаклея на Харьковщине слышали громкие взрывы. В местной ГBA объяснили, что это было.

«Сохраняйте спокойствие! Громкие звуки взрывов, которые вы слышите, вызваны пожаром в лесном массиве и детонацией боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году», — отметили в Балаклейской городской военной администрации.

Там добавили, что на месте уже работают все службы.