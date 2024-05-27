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Взрывы в Балаклее: в ГВА сообщили о пожаре в лесу и детонации боеприпасов

Общество 15:54   27.05.2024
Виктория Яковенко
Взрывы в Балаклее: в ГВА сообщили о пожаре в лесу и детонации боеприпасов Фото: Олег Синегубов

В городе Балаклея на Харьковщине слышали громкие взрывы. В местной ГBA объяснили, что это было.

«Сохраняйте спокойствие! Громкие звуки взрывов, которые вы слышите, вызваны пожаром в лесном массиве и детонацией боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году», — отметили в Балаклейской городской военной администрации.

Там добавили, что на месте уже работают все службы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея на Харьковщине слышали громкие взрывы. В местной ГBA объяснили, что это было.".