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РФ из авиации ударила по селу на Чугуевщине: ранена пенсионерка (фото)

Происшествия 15:36   27.05.2024
Виктория Яковенко
РФ из авиации ударила по селу на Чугуевщине: ранена пенсионерка (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

27 мая около 9:20 армия РФ нанесла авиаудары по селу Мартовая Чугуевского района на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела ранения получила 69-летняя женщина.

Предварительно, россияне атаковали село двумя УМПБ Д-30.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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27.05.2024, 15:36

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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 мая около 9:20 армия РФ нанесла авиаудары по селу Мартовая Чугуевского района на Харьковщине.".