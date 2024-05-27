РФ из авиации ударила по селу на Чугуевщине: ранена пенсионерка (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
27 мая около 9:20 армия РФ нанесла авиаудары по селу Мартовая Чугуевского района на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела ранения получила 69-летняя женщина.
Предварительно, россияне атаковали село двумя УМПБ Д-30.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиация, прокуратура, ранена, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 мая около 9:20 армия РФ нанесла авиаудары по селу Мартовая Чугуевского района на Харьковщине.".