РФ з авіації вдарила по селу на Чугуївщині: поранена пенсіонерка (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
27 травня близько 9:20 армія РФ завдала авіаударів по селу Мартове Чугуївського району на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу поранення отримала 69-річна жінка.
Попередньо, росіяни атакували село двома УМПБ Д-30.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 травня близько 9:20 армія РФ завдала авіаударів по селу Мартове Чугуївського району на Харківщині.".