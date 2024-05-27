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РФ з авіації вдарила по селу на Чугуївщині: поранена пенсіонерка (фото)

Події 15:36   27.05.2024
Вікторія Яковенко
РФ з авіації вдарила по селу на Чугуївщині: поранена пенсіонерка (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

27 травня близько 9:20 армія РФ завдала авіаударів по селу Мартове Чугуївського району на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу поранення отримала 69-річна жінка.

Попередньо, росіяни атакували село двома УМПБ Д-30.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 15:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 травня близько 9:20 армія РФ завдала авіаударів по селу Мартове Чугуївського району на Харківщині.".