Двоє підірвалися й загинули, є поранені: ХОВА та ГУНП про обстріли Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів Харківської області та постраждалих за минулу добу.
Синєгубов повідомив, що дві людини загинули на Харківщині, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі на околиці села Івашки. Обидва загинули від отриманих травм. У цих-таки Івашках від скидання боєприпасу з дрона постраждав цивільний чоловік.
Жінка загинула, поранення отримали дві дитини (13 та 9 років), а також чоловік та жінка в селі Богуславка Ізюмського району. Два приватні будинки зруйновані, пошкоджені машини. За інформацією начальника ГУНП, на село армія РФ скинула ОДАБ – об’ємно-детонуючу авіабомбу. У селі Стариця в результаті артобстрілу одна людина загинула, одна – поранена. Ще один постраждалий – у Вовчанську. За інформацією Тимошка, це цивільна жінка.
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Про постраждалих від інших обстрілів регіону немає інформації. За даними начальника ХОВА, під ударами були: село Хотімля (пошкоджена база відпочинку, що не працювала), селище Куп’янськ-Вузловий (загорілися три приватні будинки та п’ять господарчих будівель) та Куп’янськ (пошкоджені приватні будинки). Начальник ГУНП також поінформував про обстріл села Подоли (пошкоджено приватний будинок).
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів Харківської області та постраждалих за минулу добу".