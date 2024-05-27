Двое подорвались и погибли, есть раненые: ХОВА и ГУНП об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области и пострадавших за минувшие сутки.
Синегубов сообщил, что два человека погибли на Харьковщине, подорвавшись на взрывоопасном предмете на окраине села Ивашки. Оба погибли от полученных травм. В тех же Ивашках от сброса боеприпаса с дрона пострадал гражданский мужчина.
Женщина погибла, ранения получили два ребенка (13 и 9 лет), а также мужчина и женщина в селе Богуславка Изюмского района. Два частных дома разрушены, повреждены машины. По информации начальника ГУНП, на село армия РФ скинула ОДАБ — объемно-детонирующую авиабомбу. В селе Старица в результате артобстрела один человек погиб, один — ранен. Еще один пострадавший — в Волчанске. По информации Тимошко, это гражданская женщина.
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О пострадавших от других обстрелов региона информации нет. По данным начальника ХОВА, под ударами были: село Хотомля (повреждена недействующая база отдыха), поселок Купянск-Узловой (загорелись три частных дома и пять хозпостроек) и Купянск (повреждены частные дома). Начальник ГУНП также проинформировал об обстреле села Подолы (поврежден частный дом).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, поранені, синегубов, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области и пострадавших за минувшие сутки".