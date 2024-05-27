Live
  • Пн 27.05.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.12
  • EUR 43.49

Двое подорвались и погибли, есть раненые: ХОВА и ГУНП об обстрелах Харьковщины

Происшествия 09:03   27.05.2024
Оксана Горун
Двое подорвались и погибли, есть раненые: ХОВА и ГУНП об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области и пострадавших за минувшие сутки.

Синегубов сообщил, что два человека погибли на Харьковщине, подорвавшись на взрывоопасном предмете на окраине села Ивашки. Оба погибли от полученных травм. В тех же Ивашках от сброса боеприпаса с дрона пострадал гражданский мужчина.

Женщина погибла, ранения получили два ребенка (13 и 9 лет), а также мужчина и женщина в селе Богуславка Изюмского района. Два частных дома разрушены, повреждены машины. По информации начальника ГУНП, на село армия РФ скинула ОДАБ — объемно-детонирующую авиабомбу. В селе Старица в результате артобстрела один человек погиб, один — ранен. Еще один пострадавший — в Волчанске. По информации Тимошко, это гражданская женщина.

Читайте также: Без вести пропавшие — 5 человек: полиция ищет видео, снятое у Эпицентра

О пострадавших от других обстрелов региона информации нет. По данным начальника ХОВА, под ударами были: село Хотомля (повреждена недействующая база отдыха), поселок Купянск-Узловой (загорелись три частных дома и пять хозпостроек) и Купянск (повреждены частные дома). Начальник ГУНП также проинформировал об обстреле села Подолы (поврежден частный дом).

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 27.05: ISW о войсках у границы, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 27.05: ISW о войсках у границы, последствия обстрелов
27.05.2024, 09:10
ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать
ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать
27.05.2024, 07:35
Машовец определил настоящую цель российского «наступления на Харьков»
Машовец определил настоящую цель российского «наступления на Харьков»
27.05.2024, 08:20
Без вести пропавшие — 5 человек: полиция ищет видео, снятое у Эпицентра
Без вести пропавшие — 5 человек: полиция ищет видео, снятое у Эпицентра
27.05.2024, 08:45
Двое подорвались и погибли, есть раненые: ХОВА и ГУНП об обстрелах Харьковщины
Двое подорвались и погибли, есть раненые: ХОВА и ГУНП об обстрелах Харьковщины
27.05.2024, 09:03
Проходит достаточно успешно — Федоренко о выбивании врага на Харьковщине
Проходит достаточно успешно — Федоренко о выбивании врага на Харьковщине
27.05.2024, 09:39

Новости по теме:

07:54
Координатор ООН на руинах «Эпицентра» заявила о нарушении международного права
20:49
Главные новости Харькова 26.05: день траура, Зеленский — об ударе по Харькову
20:45
Завтра в Харькове — День траура
17:39
Синегубов рассказал о новых ударах по Харьковщине и погибших в «Эпицентре»
14:29
Первые минуты после удара по «Эпицентру»: видео с нагрудных камер патрульных

Вы читали новость: «Двое подорвались и погибли, есть раненые: ХОВА и ГУНП об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области и пострадавших за минувшие сутки".